Лукаш пропонує заглянути їй у голову, але не чіпати зачіску, Катеринчуку вистачає дружини

Ми спробували дізнатися, кого українські політики вважають найбільш елегантним і модним у своїх колах і чи користуються вони послугами іміджмейкерів.

Ганна Герман, ПР

УСІ ІМІДЖМЕЙКЕРИ, СТИЛІСТИ – ЗІ СФЕРИ ДЕШЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У нас дуже багато елегантних чоловіків. Найбільш елегантний, можливо, Сергій Головатий.

Узагалі людина, яку народ обирає на службу, має бути більш демократичною в усьому, й у своєму стилі життя також. Політик не повинен стежити за модою. Політик має стежити за модерною світовою думкою. Не треба плутати парламент з подіумом, а сесію парламенту – з Fashion week.

Користуватися послугами іміджмейкерів – для мене смішно й дико. Якщо людина є самодостатньою, якщо її обрав народ, то саме життя було для неї іміджмейкером. Її внутрішній зміст відповідає тому, як вона виглядає. Це не має бути останній писк моди, але це має відповідати її внутрішньому світові. А всі ці імеджмейкери, стилісти – зі сфери дешевих технологій.

Тетяна Засуха, ПР

НАЙЕЛЕГАНТНІШИЙ ЧОЛОВІК У МОЇЙ ФРАКЦІЇ – МІЙ ЛІДЕР

Найелегантніший чоловік у моїй фракції – мій лідер. Він красивий і розумний. Мені подобається його стиль.

Я вважаю, для політика не важливі різні модні аксесуари, головне – це правильність і відвертість. І це якраз найважливіші риси характеру мого лідера.

А мода – це надбання тих людей, котрі не можуть досягти чогось у політиці. Мода доганяє політику.

Користуватися послугами іміджмейкерів може трішечки треба. Але те, що в політиків є природне, того не можна викривити.

Володимир Яворівський, БЮТ

У БОГАТИРЬОВОЇ НЕМА ТАКОГО ШАРМУ, ЯК У ТИМОШЕНКО

Звичайно, це Юлія Тимошенко... Елегантність у неї в усьому – вишуканий смак, одяг, зачіска, як вона ходить, як вона дивиться. Для мене як для чоловіка це елегантність вищого ґатунку.

Скажімо, Раїса Богатирьова – не бідна людина – теж одягається зі смаком, але в неї нема того шарму. Це я кажу як чоловік, а не як політик, і зовсім не через то, що я до Богатирьової в опозиції чи вона до мене. У Юлі це все вишукано. Причому в неї елегантність без перебору.

Більш-менш елегантний в опозиційній фракції – Вечерко. Він одягається зі смаком.

Часто буває, людина приходить у шикарному карденівському костюмі, але таке враження, що головне в неї костюм, а сама вона – додаток до цього костюма.

Кожна людина в міру свого смаку, в міру своїх поглядів на життя повинна час від часу стежити за модою. Я іноді бачу на вулиці 75-річного дідка, дуже гарно вбраного. І видно, що цей одяг ніби зменшує його вік і робить його бадьорішим.

Дорогі аксесуари для мене – це повні дурниці. Політик ти чи не політик – не має значення. Інше питання – бізнесмени. Я десь чув, що для бізнесмена, коли він зустрічається з партнером, важливо, яка в нього ручка, годинник, костюм. А для політика носити дорогий годинник – це повний ідіотизм. Я ось недавно прочитав, що Кобзону подарували годинник за $40 тисяч. Я не уявляю, як цей годинник носити. Це тоді під нього треба золоту руку чи золоті рукавички мати.

Андрій Шкіль, БЮТ

НАШ ЛІДЕР – НАЙЕЛЕГАНТНІШИЙ ПОЛІТИК

Звичайно, наш лідер – Юлія Тимошенко – найелегантніший політик. Вона виглядає відповідно до стилю, що пасує до діяльності, яку вона проводить.

Важливо, щоб образ політика відповідав його внутрішньому світові.

Політик може стежити за модою, і нічого поганого в цьому немає. Декому не завадило б скористатися послугами іміджмейкерів, а деякі можуть самостійно з цим впоратися.

Ксенія Ляпіна, НУ–НС

МЕНІ ФІОЛЕТОВО, ЯК ВОНИ ОДЯГНУТІ, ЯКЩО ВОНИ ПОРУШУЮТЬ ОБІЦЯНКИ

Я не оцінюю елегантність політиків, особливо зараз, коли в нас іде бурхливий політичний процес. Чесно кажучи, мені фіолетово, які вони елегантні, якщо вони порушують свої обіцянки перед виборцями. Навіть замислюватися над цим не хочу.

Політик може стежити чи не стежити за модою, але насамперед він повинен бути політиком. Барство у Верховній раді треба припиняти. Не годинниками мають вирізнятися депутати, а в голові в них мусить щось бути.

Спочатку політиками треба користуватися послугами якогось лікаря, аби совість повернути, а потім уже послугами іміджмейкерів.

Олексій Плотніков, ПР

АКСЕСУАРИ МАЮТЬ БУТИ ДОБРОТНІ ТА ЯКІСНІ

Оцінювати колег щодо елегантності – це щонайменше некоректно. Хтось може образитися. Я можу, наприклад, оцінювати журналістів...

Та не думаю, що політик має стежити за високою модою, відвідувати всі покази, але загалом дотримуватися якихось модних тенденцій потрібно. Аксесуари мають бути добротні та якісні. А такі речі, як правило, коштують дорого...

У тому, що політики користуються послугами іміджмейкерів, я не вбачаю нічого ні поганого, ні гарного. Якщо бракує фантазії, якщо політик почувається, – нехай хтось над ним працює.

Олена Лукаш, ПР

ЗАГЛЯНЬТЕ КРАЩЕ НАМ У ГОЛОВУ, А НЕ ПОРІВНЮЙТЕ ЗАЧІСКИ

Я вважаю величезною помилкою проводити кастинг серед політиків. Навіщо з’являються статті про те, що на комусь погано сидів костюм, а в когось він коштував $10 тисяч?

Політики приходять працювати політиками, а не з’являються в парламент на покази мод, демонстрацію фігур, волосся, нігтів, взуття, сумочок. Як на мене, мода для політика взагалі не потрібна.

Політики часто бувають в округах, у лікарнях, у комітетах, на політичних зустрічах – у цьому їхня робота. Якщо вони проводять дозвілля на якихось показах – це дуже правильно. Але я категорично проти порушення цієї теми в пресі. Це тільки принижує образ парламенту чи образ державного службовця. Загляньте краще нам у голову та в душу, а не порівнюйте туфлі чи зачіски.

Владислав Каськів, НУ–НС

ГОЛОВНЕ, ЩОБ У СМУГАСТИХ КОСТЮМАХ НЕ ХОДИЛИ

Я міг би назвати багатьох елегантних політиків з нашої фракції – це Онищук, Князевич, Катеринчук. У Партії регіонів теж є – Святош, Хомутиннік, Мірошниченко, Клюєв...

Політику бажано стежити за модою, але не обов’язково. Головне, щоб зі смаком усе було нормально, щоб у смугастих костюмах не часто ходили. І користуватися послугами іміджмейкерів було б не зайве.

Взагалі з розумними людьми по максимуму треба спілкуватися всім. А іміджмейкери, як передбачається, це професійні консультанти. Не думаю, що принципово важливо мати дорогий годинник, головне, щоб він був елегантний. А сам я ніколи годинників не ношу...

Михайло Поживанов, БЮТ

БЕЗ БАРСЕТОК МОЖНА СПОКІЙНО ОБІЙТИСЯ

Найелегантніша в нас Юлія Володимирівна. Вона завжди чудово виглядає, завжди нею пишаєшся. Це приклад і жінки, і політика. Іноді навіть важко уявити, щоб людина могла поєднувати всі ці риси. Але в Юлії Володимирівни вони є.

Доволі елегантний політик у ПР – Андрій Клюєв.

Без усіх цих годинників, барсеток, футлярів можна спокійно обійтися. Дорогі аксесуари більш важливі для бізнесменів, а не для політиків.

Я взагалі не користуюсь годинниками, мені вистачає годинника на мобільному телефоні. А візитки я можу покласти у верхню кишеню піджака або в течку чи портфель.

Політик ніколи не біжить попереду моди. Він завжди консервативний. Коли навіть у діловий стиль приходять якісь зміни, політик один з останніх, хто починає ці речі використовувати.

Щоб бути справжнім політиком, потрібно користуватися послугами іміджмейкерів. Усі ми не бездоганні, і люди, які знаються в тих чи інших галузях, мають щось підказувати. А ти мусиш обирати з їхніх пропозицій і підказок щось для себе.

Микола Катеринчук, НУ–НС

МЕНІ ВИСТАЧАЄ ПОРАД ДРУЖИНИ

У нашій фракції мені подобаються всі політики, особливо жінки.

Елегантний у Партії регіонів, напевно, Валерій Коновалюк, і там теж є багато прекрасних жінок.

Людина, яка представляє народ України, у тому числі й у міжнародних справах, повинна мати сучасний вигляд, не дешевий. Але й не треба перебору – штиблетів зі страусової шкіри за $2,5 тисячі носити не потрібно. А взагалі це справа смаку. Кожен чоловік для себе сам вирішує, які цяцьки йому одягнути – ланцюги, персні, годинники. Сьогодні політичний клас фактично задавлений бізнес-класом, який панує в політиці. Саме бізнес-клас диктує “Майбахи”, “Мерседеси” та ін.

Гадаю, усі члени Кабінету міністрів та Президент повинні мати своїх іміджмейкерів, щоб сучасно й достойно виглядати під час зустрічей з європейськими чи американськими колегами. Але більшість політиків користуються порадами своїх дружин. Власне, я теж користуюся порадами своєї дружини, і мені цього вистачає.

Опитувала Анна Ященко