Путін підтвердив свій візит до Києва
23:23, 19 липня 2013Світ
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Президент Росії Володимир Путін планує відвідати Київ на урочистості з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі.
Про це заявив секретар російського лідера Дмитро Пєсков.
"Дійсно, такий візит планується", - зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів про плани президента Росії.
Як відомо, святкування 1025-річчя Хрещення Русі відбуватиметься в Україні 27-28 липня. У зв'язку з чим до Києва, зокрема, приїдуть патріарх Московський і всієї Русі Кирило і католікос-патріарх Грузії Ілія Другий.
Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про наміри Путіна і патріарха Кирила відвідати Україну в день Хрещення Київської Русі, однак вона була не підтвердженою.
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