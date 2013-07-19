Путін підтвердив свій візит до Києва

Про це заявив секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Дійсно, такий візит планується", - зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів про плани президента Росії.

Як відомо, святкування 1025-річчя Хрещення Русі відбуватиметься в Україні 27-28 липня. У зв'язку з чим до Києва, зокрема, приїдуть патріарх Московський і всієї Русі Кирило і католікос-патріарх Грузії Ілія Другий.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про наміри Путіна і патріарха Кирила відвідати Україну в день Хрещення Київської Русі, однак вона була не підтвердженою.