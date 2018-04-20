«Регіони» розкрили згубну суть блоку «За Союз»

Штаб Партії регіонів розповсюдив цікаве повідомлення.

У оброблених протоколах Центрвиборчкому з різних територіальних округів спостерігаються стрибкоподібні зміни електоральних переваг. Ось цифри, узяті з офіційного сайту Центрвиборчкому. Це протокол по територіальному виборчому округу № 130, Миколаївська область. Симпатії цього регіону відомі. Це підтверджують і цифри протоколу. Дивимося. На виборчій дільниці № 1 цього округу за «регіоналів» проголосувала 571 людина; на виборчій дільниці № 2 – 501 людина; на дільниці № 3 – 708 чоловік.

Тобто, приблизно, та одна третя всіх виборців, що і показують результати голосування по всій країні. І ось на дільниці № 4 досить несподівано за Партію регіонів голосує всього 3 (!) людини. Зате за блок партій «За Союз», який в бюлетені стоїть поряд з Партією регіонів, на цій дільниці проголосувало цілих 685 чоловік! При тому, що показник цієї сили практично по всіх ділянках – від 0 до 2 голосів. Результати інших дільниць знову цілком передбачені. За Партію регіонів – 509, 601, 590 голосів і т.д.

"За Союз" - 0, 0, 1.

Можна було припустити, що це помилка оператора, що працює з протоколами. Проте такі «помилки», як стверджують в «Регіонах», зустрічаються досить часто. На дільниці № 14 184-го округу; на дільниці № 15 57-го округу; на дільницях №№ 114 і 120 127-го округу і т.д. У штабі «Регіонів» упевнені, що йдеться про свідомо кероване підтасовування.