Новий посол США прибув до Києва

Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.

«Джеффрі Р.Пайєтт – дипломат вищого ешелону дипломатичної служби США, прибув до Києва 3 серпня 2013 року у якості восьмого посла Сполучених Штатів Америки в Україні», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, новий посол США в Україні Пайєтт склав присягу 30 липня у Державному департаменті у Вашингтоні.

Пайєтт, кар’єрний дипломат, раніше працював заступником посла США в Індії, генеральним консулом в Гонконгу, віце-консулом в Гондурасі.

Сенат затвердив Пайєтта на посаді посла США в Україні 9 липня. Він замінив Джона Теффта, який працював в Україні з листопада 2009 року.