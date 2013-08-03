Новий посол США прибув до Києва
11:29, 03 серпня 2013Політика
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Новий Надзвичайний та Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Пайєтт сьогодні прибув до Києва.
Джефрі Пайєтт прибув в Україну
Про це повідомляється на сайті Посольства США в Україні.
«Джеффрі Р.Пайєтт – дипломат вищого ешелону дипломатичної служби США, прибув до Києва 3 серпня 2013 року у якості восьмого посла Сполучених Штатів Америки в Україні», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, новий посол США в Україні Пайєтт склав присягу 30 липня у Державному департаменті у Вашингтоні.
Пайєтт, кар’єрний дипломат, раніше працював заступником посла США в Індії, генеральним консулом в Гонконгу, віце-консулом в Гондурасі.
Сенат затвердив Пайєтта на посаді посла США в Україні 9 липня. Він замінив Джона Теффта, який працював в Україні з листопада 2009 року.
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