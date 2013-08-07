Новий посол США представився українською (відео)

Новий Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт сьогодні, 7 серпня, вручив копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ України Віктору Майку.

Про це УНІАН повідомили у Відділі преси, освіти і культури Посольства США.

Згодом посол вручить вірчі грамоти Президенту України Віктору Януковичу.

«Посол Пайєтт з нетерпінням очікує на церемонію вручення вірчих грамот Президенту Януковичу», - йдеться в повідомленні.

В свою чергу посольство США оприлюднило відеозвернення нового посла до українців.

У ньому Джефф Пайєтт розповідає про себе та цілі, які він ставить перед собою на новій посаді, а також закликає всіх українців до діалогу за допомогою соціальних мереж. Посол Пайєтт обіцяє відповісти на відповіді на своєму новому відеоблозі.

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Як повідомляв УНІАН, Джеффрі Р. Пайєтт – дипломат вищого ешелону дипломатичної служби США, прибув до Києва 3 серпня 2013 року у якості восьмого посла Сполучених Штатів Америки в Україні.

Впродовж 24-річної кар’єри у Державному департаменті Джеффрі Пайєтт працював Азії, Європі та Латинській Америці. З травня 2010 по липень 2013 року він працював на посаді головного заступника помічника Державного секретаря – заступника керівника Бюро з питань Південної і Центральної Азії. З серпня 2007 по травень 2010 Пайєтт був заступником голови дипломатичної місії США в Міжнародних організаціях у Відні, представляючи Сполучені Штати в Міжнародному агентстві з Атомної Енергії та інших технічних агентствах ООН.

Пайєтт виріс у Ла-Хойї, штат Каліфорнія, має магістерський ступінь з міжнародних відносин від Єльського університету, а також ступінь бакалавра з політичних наук від Університету Каліфорнії в Ірвайні.