Обама впевнений, що не опозиція, а війска Асада застосували хімзброю
02:29, 29 серпня 2013Політика
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США дійшли висновку, що за хімічною атакою в околицях Дамаску стоїть уряд Сирії. Таку заяву президент країни Барак Обама зробив у ході свого офіційного виступу у Вашингтоні
США не вважають, що у сирійських повстанців є доступ до хімічної зброї / Фото: article-3.com
Таку заяву президент країни Барак Обама зробив у ході свого офіційного виступу у Вашингтоні, передає РБК з посиланням на Reuters.
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Обама також зазначив, що США не вважають, що у сирійських повстанців є доступ до хімічної зброї, яка була використана в цих атаках.
Останнім часом вірогідність військового втручання західних сил в сирійський конфлікт різко зросла. Ряд країн, зокрема США, Франція і Великобританія, посилили свою риторику щодо режиму президента Башара Асада після повідомлення про застосування в передмістях Дамаска хімічної зброї, в результаті чого нібито загинули більше тисячі мирних жителів.
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