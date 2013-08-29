Обама впевнений, що не опозиція, а війска Асада застосували хімзброю

Таку заяву президент країни Барак Обама зробив у ході свого офіційного виступу у Вашингтоні, передає РБК з посиланням на Reuters.

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Обама також зазначив, що США не вважають, що у сирійських повстанців є доступ до хімічної зброї, яка була використана в цих атаках.

Останнім часом вірогідність військового втручання західних сил в сирійський конфлікт різко зросла. Ряд країн, зокрема США, Франція і Великобританія, посилили свою риторику щодо режиму президента Башара Асада після повідомлення про застосування в передмістях Дамаска хімічної зброї, в результаті чого нібито загинули більше тисячі мирних жителів.