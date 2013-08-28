Пентагон заявив про готовність завдати удару по Сирії

Зокрема, наголосив він, якщо наказ про початок військової операції надійде від Президента країни Барака Обами, збройні сили будуть готові його виконати.

Хейгел заявив в інтерв'ю Бі-Бі-Сі, що Пентагон запропонував Президенту США "варіанти дій для всіх можливих обставин".

"Він бачив їх. Ми готові", - сказав міністр.

За його словами, матеріали, які в даний момент збирають інспектори ООН, неодмінно підтвердять, що за хімічну атаку, яка мала місце минулого тижня, несе відповідальність сирійський уряд.

"Я думаю, зрозуміло те, що хімічна зброя була застосована проти народу в Сирії", - сказав міністр.

Як повідомлялося, глави держав і урядів світових держав не можуть дійти єдиної думки з питання про застосування хімічної зброї в Сирії та необхідності завдання удару у відповідь. Росія заявила, що військове втручання в Сирії матиме "катастрофічні наслідки" для регіону.

США та їх союзники розглядають можливість завдання військового удару по Сирії у відповідь на інцидент із застосуванням хімічної зброї в Сирії, що призвів до загибелі більш як 300 чоловік.

Росія і Китай категорично проти, стверджуючи, що немає прямих доказів застосування хімічної зброї урядовими силами, і що вона могла потрапити до рук повстанців.

Держсекретар США Джон Керрі назвав 26 серпня "переконливими і беззаперечними" дані про застосування хімічної зброї під Дамаском.