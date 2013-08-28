Сирія просить ООН розслідувати дані про нові хіматаки повстанців
22:58, 28 серпня 2013Політика
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Постійний представник Сирії в ООН Башар Джафарі закликав генерального секретаря всесвітньої організації негайно доручити експертам з хімічної зброї розслідувати ще три можливих випадки хіматак з боку повстанців проти сирійської армії.
рада безпеки ООН / Фото UN
"Я попросив доручити інспекторам ООН розслідувати три жахливих інциденти, що сталися на околицях Дамаску 22, 24 і 25 (серпня), коли військовослужбовці сирійської армії вдихали смертоносний газ", - повідомив сирійський постпред.
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Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Рейтер
В даний час в Сирії перебуває група експертів ООН, які проводять розслідування можливого застосування хімічної зброї в передмісті Дамаска, жертвами якого могли стати сотні людей. Уряд Сирії поклав відповідальність за цей інцидент на іноземних найманців, які воюють на боці опозиції.
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