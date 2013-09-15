Посол назвав умови за яких Німеччина підтримає Асоціацію України з ЄС

Про це заявив посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль, передає кореспондент УНІАН.

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Відповідаючи на запитання, чи підтримає Німеччина підписання Угоди про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді, дипломат зазначив:«Звичайно, але необхідно виконати умови, які були поставлені. Розумієте, ЄС не працював би протягом 5 років у партнерському зв’язку з Україною над текстом цієї угоди, якби він не мав спільної з Україною мети».

При цьому посол нагадав про спільну заяву міністрів закордонних справ ЄС в грудні минулого року, в якій чітко названі очікування Європейського Союзу. Він також відзначив як позитив ухвалення Верховною Радою євроінтеграційних законів.

«Я із задоволенням хочу відзначити, що зараз ми спостерігаємо за тим, як в українському парламенті всі політичні сили спільно працюють над виконанням цієї мети, як конструктивно зараз ухвалюються необхідні закони», - додав Вайль.

Як повідомляв УНІАН, Україна сподівається підписати Угоду про асоціацію з ЄС наприкінці листопада цього року на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.