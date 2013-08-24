Янукович наголосив на важливості Асоціації з Євросоюзом

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди 22-ї річниці Незалежності України, які проходили на Володимирській гірці.

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“Асоціація з ЄС має стати важливим стимулом для подальшого формування сучасної європейської держави”, - сказав Президент.

При цьому він підкреслив важливість збереження та подальшого поглиблення відносин з іншими країнами, в тому числі сусідами. “Ми маємо зберегти та продовжувати поглиблення наших стосунків, інтеграційні процеси з Росією, країнами євроазійського співробітництва та іншими світовими лідерами та новими центрами економічного розвитку”.

“Це вибір України і лише ми — всі разом несемо відповідальність за його здійснення”, - сказав Президент.

Янукович наголосив, що «Україна вчиться правильно розпоряджатися своєю свободою, Україна не закривається від світу і не фарбує його в чорні та білі кольори». «Ми послідовні в своїй політиці гармонійного миру та діалогу і ніколи не підтримаємо політики нових мурів та протистоянь», - сказав Янукович.

Він підкреслив, що країна твердо захищає свої власні інтереси. “Незалежність стала для нас справжнім вчителем у прийнятті самостійних стратегічних рішень і вивченні власного розвитку з опорою в першу чергу на власні сили”, - сказав Янукович.

Він підкреслив, що Україна стала відповідальним союзником і партнером для інших країн.

“Ми прагнемо до побудови партнерських стосунків та готові йти на компроміси, які зміцнюють стабільність та несуть процвітання для нас і усіх наших сусідів”, - підкреслив Президент.