У МС готові співпрацювати з Україною, незважаючи на асоціацію з Євросоюзом

Хоч підписання угоди про асоційоване членство з Євросоюзом ускладнить економічні відносини з країнами «трійки».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив директор Департаменту розвитку інтеграції Євразійської економічної комісії Віктор Спаський у ході відеомосту Київ-Москва на тему: «Асоціація з ЄС або Митний союз? Прагматичні інтереси Києва».

«Україна - сусід Митного союзу і при будь-якому розладі економічні відносини розвиватимуться. Питання в тому, якими темпами», - сказав він.

За його словами, Україна сьогодні має можливість співробітничати з Митним союзом навіть після підписання угоди з Євросоюзом.

Спаський нагадав, що в рамках співпраці між Україною і ЄЕК підписано три меморандуми. Перший стосується взаємодії в торговельній сфері – пройшли два засідання і готується третє, другий документ стосується технічного регулювання, оскільки для збереження ринку країн МС потрібно відповідати технічним регламентам, яких буде 61. Третій документ стосується статусу спостерігача в ЄЕК.

Він вважає, що в рамках цих документів можна обговорювати питання зняття взаємних бар'єрів у торгівлі, а також недопущення «торговельних воєн».

«Є конкретні напрями, які можна здійснювати сьогодні, але якщо країна не є членом МС, то залишаються питання з свободою пересування послуг, капіталів і робітничого життя», - сказав Спаський.

Він повідомив, що представник України в Євразійській економічній комісії Віктор Суслов запрошується на всі засідання ради на рівні віце-прем'єрів і в нього є можливість одержувати наперед необхідну інформацію.

«Українська сторона має абсолютну інформацію про те, як ми живемо і які питання обговорюємо. Він присутній, але не має права висловлювати свою точку зору і тим більше наполягати на тому або іншому рішенні, оскільки не є представником країн МС», - сказав він.

При цьому Спаський підкреслив, що із співпрацею у високотехнологічних галузях будуть великі проблеми, оскільки «орієнтації на довгострокову кооперацію до 2020-2030 року бути не може».

Спаський зазначив, що це викликано тим, що в Європі через механізми договору про асоціацію може заборонити поставляти до Росії будь-які комплектуючі.

Також він заявив, що «всі економічні розрахунки показують», що Україні вигідніше інтегруватися в МС, а не з Європейським Союзом.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до його складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована будь-якому з урядів трьох країн. Рішення Комісії є обов'язковими для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій щодо подальшого розвитку інтеграції.