Тимошенко каже, що не отримувала від влади пропозицій про лікування в Німеччині

"Я ніколи не отримувала від представників української влади жодної офіційної пропозиції щодо лікування в Німеччині. Відповідно, я не можу коментувати, що вони про це думають і наскільки це може бути реальним", - заявила Тимошенко в інтерв'ю Українській правді.

Водночас на запитання про те, чи вірить вона у своє звільнення, знаючи, що воно не є основною запорукою підписання Україною угоди про Асоціацію з ЄС, екс-прем'єр зазначила: "Я вірю в підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і цієї віри для мене досить".

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"Сьогодні у мене немає сумнівів, що попри глобальну протидію, історичний європейський вибір України вже відбувся, що Україна гарантовано підпише Угоду про асоціацію і швидше, ніж ми думаємо, стане повноправним членом Європейського Союзу", - додала Тимошенко.