Тимошенко розповіла про вигоди від «торговельної війни» з Росією

«Я вважаю її третім, передостаннім етапом формування повної незалежності України від колишньої радянської імперії.

Перший етап ми пройшли в 1991 році, коли отримали політичну незалежність — наш вистражданий державний суверенітет, 22-у річницю якого ми щойно відсвяткували.

Другий етап — це формування нашої енергетичної незалежності. Ми його подолали під час газової кризи 2009-го року, в той момент, коли підписали таку "кляту" газову угоду зі справжніми ринковими цінами на газ», - зауважила Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

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На її переконання, Україна в цій "торговельній війні" через «фінансові втрати, через економічний біль розриває пуповину своєї залежності від ризикованих, небезпечних, політизованих ринків збуту, які більше схожі на мінне поле, ніж на зону вільної торгівлі.

Цією "торговельною війною" Росія примушує нас пройти важку "ломку" остаточного розриву політзалежної виробничої кооперації, яку ми успадкували від Радянського Союзу».

Разом з тим Тимошенко впевнена, що інтеграція у Європу дозволить Україні знайти в демократичному світі надійних партнерів для виробництва літаків та ядерного палива, для реалізації космічних програм.

«Я звертаюся до всіх наших підприємців, які зараз утискаються на північному кордоні: не вірте, не чекайте, не просіть. Не втрачайте часу. Модернізуйте свої підприємства. Шукайте нові ринки та будьте непереможними. У ваших руках сьогодні доля економічної незалежності України», - закликала Тимошенко.

Вона також зауважила, що є ще деякі важливі наслідки "торговельної війни", про які зараз практично ніхто не думає. «Я впевнена, що під час таких "торговельних війн" ми здобуваємо не тільки економічну незалежність, а плавно переходимо до формування четвертого і останнього етапу нашої свободи — гуманітарного», - зазначила екс-прем’єр.

На її думку, «зараз Росія сама вбиває в українцях ностальгію за минулим "радянським благополуччям", ставить під сумнів щирість братерства трьох слов’янських народів, робить кожного українського громадянина нормальним українським націоналістом, ламає в свідомості проросійськи орієнтованих людей всі ідеологічні компаси минулого, викликає у них позитивний євронастрій.

Цю роботу ніхто ніколи не зміг би зробити для України якісніше та швидше, ніж сама Росія».

При цьому Тимошенко підкреслила, що українці з часом повернуться з «торговельно-енергетично-гуманітарної війни до дружніх та взаємовигідних стосунків з Росією, але на принципово іншій основі — вже як вільна європейська країна, яка нікому і нічим не зобов’язана».