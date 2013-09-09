Тимошенко не отримувала жодних пропозицій щодо лікування за кордоном

Як передає кореспондент УНІАН, про це її донька та захисник Євгенія Тимошенко повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Мама ще не отримувала ніяких пропозицій - офіційних і неофіційних. Я думаю, що якщо така пропозиція надійде, мама, безумовно, вивчить її та відповість на це”, - сказала Євгенія Тимошенко.

Вона наголосила, що Тимошенко прийматиме рішення щодо свого лікування за кордоном, з огляду не тільки на стан свого здоров’я, але і керуючись національними інтересами України.

“Зараз є історичний момент для України — підписання Угоди про асоціації з Європейським Союзом”, - наголосила Євгенія Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ц.р. донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки «Шарите» рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію. Донька Тимошенко підкреслила, що якщо операцію не буде проведено, то лікарі не виключають інвалідизацію пацієнтки. Євгенія додала, що її мати вже не може пересуватися навіть за допомогою ходунків.

21 серпня голова політради ВО «Батьківщина», голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що “Батьківщина” вимагає від української влади надати Тимошенко можливість «одержати ургентну медичну допомогу у Німеччині».

30 серпня Президент України Віктор Янукович заявив, що питання лікування Тимошенко за кордоном вирішуватиметься у рамках українського законодавства. Янукович відзначив, що українські закони не передбачають можливості лікування ув‘язнених за кордоном. Він вважає, що їх потрібно змінити і надавати таку можливість.