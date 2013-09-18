Азаров: Асоціація з ЄС сприятиме співпраці України з СНД

Уряд України в середу схвалив проект угоди з Євросоюзом про асоціацію, яка передбачає створення Зони вільної торгівлі.

За словами Азарова, угода з ЄС буде стимулювати модернізацію українських підприємств, повідомляє РІА Новости.

"Перебудова вітчизняної економіки відкриє нові перспективи інтенсифікації співробітництва з країнами Митного союзу та СНД. В угоді про асоціацію немає, і про це говориться також і в офіційній заяві Європейської комісії, жодного положення, яке б перешкодило нашим планам розширення співпраці з Митним союзом, країнами СНД та іншими партнерами за межами Євросоюзу", - сказав український прем'єр.

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Україна розраховує в листопаді на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі підписати угоду про асоціацію з ЄС, частиною якоїї є положення про зону вільної торгівлі. Російська сторона заявляла, що Митному союзу у разі підписання Україною та ЄС угоди про ЗВТ доведеться прийняти захисні заходи. Росія побоюється, що після підписання цієї угоди з Україною до країн МС можуть хлинути товари з Європи за нижчими цінами, що завдасть шкоди вітчизняним виробникам.