Кабмін схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в прес-службі уряду.
Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію й поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.
Разом із тим, впродовж 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика ситуації в Україні, зокрема щодо застосування до колишніх урядовців вибіркового правосуддя.
10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії й відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.