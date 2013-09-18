Кабмін схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в прес-службі уряду.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію й поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Разом із тим, впродовж 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика ситуації в Україні, зокрема щодо застосування до колишніх урядовців вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії й відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.