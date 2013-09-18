Азаров назвав угоду з ЄС "доленосною" для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, на якому планується затвердити проект Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

«Зміни, які потягне за собою асоціація з Європейським Союзом, без перебільшення, доленосні для України. Сьогодні ми не ставимо до порядку денного членство України в ЄС, але з підписанням Угоди про асоціацію ми створюємо умови для послідовного руху у напрямі європейської якості життя», - сказав він.

За словами Азарова, Україна хоче приєднатися не просто до найбільшого торговельно-економічного партнера, але й до суспільства із сучасними стандартами демократії і прав людини.

«Наша держава зміниться докорінно, і когось це надихає, а когось непокоїть. Завдання уряду полягає в тому, щоб ретельно і відповідально оцінити як плюси, так і ризики необхідних змін. Угода про асоціацію є для нас дорожньою картою тієї України, якої переважна більшість наших громадян хочуть її бачити», - сказав Азаров.