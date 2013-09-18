Яценюк не бачить сигналів про стабілізацію української економіки

Про це він сказав у коментарі журналістам у парламенті, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Яценюк зазначив, що занепокоєння викликають декілька макроекономічних індикаторів. Зокрема, протягом 12 місяців в Україні іде стабільне падіння промислового виробництва, підкреслив він. «Учора Держкомстат оприлюднив мінус 5,4% промислового виробництва. Це означає, що закриваються підприємства, скорочуються доходи державного бюджету, люди втрачають робочі місця», - додав Яценюк.

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Він також наголосив, що українська економіка третій квартал поспіль демонструє нульове зростання: «Тобто жодних сигналів, що українська економіка вийшла хоча б на динаміку стабілізації, - немає».

Ще один параметр, який викликає занепокоєння, – це золотовалютні резерви. Він нагадав, що за останній місяць вони зменшилися на мільярд доларів США, а за останній квартал - впали на 3 млрд доларів.

Яценюк також наголосив, що вчора, коли на міжбанківському валютному ринку почався великий попит на долар, Нацбанк не вийшов з інтервенціями, «розуміючи, що якщо він вийде з інтервенціями, то буде просто знищувати залишки золотовалютних резервів».

«Тобто всі тенденції говорять про одне – курс втримати на рівні 8 (гривень за долар США) дуже складно», - підкреслив він.

Яценюк наголосив, що опозиція вимагає від уряду прозвітувати в парламенті про прогнозний курс на наступний рік: «Ти не можеш порахувати бюджет, якщо не знаєш курс, і навпаки – не можеш порахувати курс, якщо ти не знаєш, які в тебе бюджетні параметри. На жаль, уряд до сьогоднішнього дня не вніс цей законопроект (проект державного бюджету на 2014 рік) і не веде чесної і відвертої дискусії з приводу економічних перспектив на наступний рік».

Відповідаючи на запитання, чи можливий секвестр держбюджету, Яценюк наголосив, що зараз фактично відбувається технічний секвестр бюджету: «Вони просто не виконують базові параметри, закладені в бюджеті. Іншими словами – вони не платять. Вже з’явилась заборгованість по соціальним виплатам та різного роду платежам місцевих бюджетів».

«У Державному казначействі грошей набагато менше, ніж передбачено бюджетними видатками і бюджетним розписом. За нашими оцінками, до кінця поточного року, щоб виконати всі бюджетні зобов’язання, передбачені поточним бюджетним законом, необхідно додатково 45 млрд грн, яких у них немає», - додав Яценюк.