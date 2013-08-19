Промвиробництво у липні впало на 4,9%

Промислове виробництво в Україні в липні 2013 року порівняно з липнем 2012 року скоротилося на 4,9%, повідомляє Державна служба статистики України.

За інформацією Держстату, щодо червня 2013 року зафіксовано зростання промвиробництва на 5,1%.

У січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 5,3%.

На тему: Промвиробництво в Україні в червні скоротилося на 5,3%

Як повідомляв УНІАН, промислове виробництво в Україні в червні 2013 року порівняно з червнем 2012 року скоротилося на 5,3%, щодо травня 2013 року зафіксовано зростання промвиробництва на 1,6%, у першому півріччі 2013 року порівняно з першим півріччям минулого року падіння промвиробництва становило 5,3%.

Спад промвиробництва в Україні за підсумками 2012 року порівняно з 2011 роком станови 1,8%. У 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.