Промисловість України за місяць впала на 5%

За інформацією Держстату, відносно липня 2013 року зафіксоване скорочення промвиробництва на 2,5%.

У січні-серпні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 5,2%.

Як повідомляв УНІАН, промислове виробництво в Україні у липні 2013 року порівняно з липнем 2012 року скоротилося на 4,9%, відносно червня 2013 року зафіксоване зростання промвиробництва на 5,1%, у січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 5,3%.

Спад промвиробництва в Україні за підсумками 2012 року порівняно з 2011 роком становив 1,8%. У 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.