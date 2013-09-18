Угоду з ЄС можна переглянути - Азаров

Про це сьогодні заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров у вступному слові перед засіданням уряду, повідомляє Урядовий портал.

"Потрібно усвідомити, що завдання з імплементації угоди вимагає напруженої та скоординованої роботи Уряду, парламенту та українського бізнесу, адже більшість положень угоди, в першу чергу щодо функціонування зони вільної торгівлі, являє собою "домашнє завдання" для нашої держави і створення таких умов, в першу чергу правових, за яких зона вільної торгівлі буде взаємовигідною та підвищить конкурентоздатність України" - сказав він.

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Також прем’єр наголосив, що угоду в разі потреби можна буде переглядати в процесі політичного діалогу між Україною та ЄС.

"Важливо й те, що Угода про асоціацію – не догма. Передбачена можливість її періодичного перегляду. Це рівноправний міжнародний договір. На найвищому рівні політичний діалог та діалог в інших сферах відбуватиметься на рівні саміту, на якому Україну представляє Президент, а ЄС – президент Європейської ради та Європейської комісії", - повідомив Азаров.

За його словами, до реалізації Угоди зможуть долучитися усі громадяни України.

"Для контролю за виконанням угоди та її перегляду буде створено Раду асоціації. Так звана платформа громадянського суспільства допоможе залучити до реалізації угоди всіх громадян", - заявив голова уряду.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні уряд схвалив проект Угоди про асоціацію з ЄС.