Посол ЄС в Україні нагадав, що є вирішальним для підписання Угоди про асоціацію

Про це Томбінський зазначив у своєму зверненні до Кабінету міністрів України з нагоди схвалення тексту Угоди про асоціацію, розповсюдженому Представництвом ЄС в Україні.

«Асоціація є політичним актом великої важливості й вимагає не тільки здійснення формальних правових процедур, але і виконання політичних умов», - сказав Томбінський, додавши, що ці умови неодноразово обговорювалися упродовж цього року, а спільна заява, зроблена за результатами саміту Україна-ЄС у лютому цього року, лише підтвердила їхнє вирішальне значення для підписання Угоди про асоціацію.

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Томбінський зауважив, що за останні кілька місяців було докладено багато зусиль для виконання зазначених умов. «Закони, прийняті на останньому засіданні Верховної Ради, показали, що парламентська більшість і опозиція можуть працювати разом. Я вірю в те, що така ж атмосфера і почуття відповідальності спрямовуватимуть роботу в парламенті й над іншими законопроектами, які залишилося прийняти», - додав він.

Зокрема, йдеться про законопроекти, які стосуються реформування судової системи, регулювання засад проведення виборів і доступу політичних партій до публічних засобів масової інформації та оголошених змін до Конституції України щодо Рахункової палати.

Томбінський зазначив, що робота, проведена урядом для поліпшення бізнес-клімату, боротьба з корупцією та створення умов для залучення інвестиційних потоків мають основоположне значення для належного виконання угоди. «Розвиток внутрішнього ринку, підвищення конкурентоспроможності української продукції, модернізація економіки, чітке й однакове застосування верховенства права в економічно-фінансовій сфері будуть вирішальними для сприйняття успіху зони вільної торгівлі», - додав він.

Томбінський також зазначив, що Угода про асоціацію визначатиме рамки відносин між Україною та ЄС на багато років вперед.

«Європейський Союз, його інституції надаватимуть Україні всю можливу підтримку у виконанні Угоди, особливо у відношенні її попереднього застосування, адже асоціація створює взаємні зобов'язання, що спираються на взаємну довіру обох сторін», - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію й поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Разом із тим, впродовж 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика ситуації в Україні, зокрема щодо застосування до колишніх урядовців вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії й відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.