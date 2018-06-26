ЄС дав Україні останню можливість підписати угоду про асоціацію цього року

Європа дала Україні три місяці, аби продемонструвати, що країна дійсно хоче підписати цю угоду. До травня наша держава має виконати низку умов ЄС, в тому числі й щодо подальшої долі Тимошенко та Луценко.

16-й Саміт Україна-Європейський Союз, що відбувся у Брюсселі 25 лютого, від самого початку не обіцяв гучних новин. Головна мета зустрічі Президента України Віктора Януковича, Президента Європейської Ради Хермана Ван Ромпея та Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу полягала в тому, щоб ще раз, так би мовити, «звірити годинники» - перед можливим підписанням до кінця цього року угоди про асоціацію.

Однак зустріч трьох очільників, яка за протоколом мала тривати всього 20 хвилин, насправді затягнулась на дві години. Про що говорили європейці з українським президентом за зачиненими дверима, можна лише здогадуватись, хоча подейкували, що навіть перекладач на ній був не звичайний, а високопосадовець з адміністрації президента України. Один з європейських журналістів навіть пожартував, що, чим довше тривають переговори, тим більше вірогідність, що з кімнати, де перебувають Янукович, Ромпей та Баррозу «вийдуть» ще й Тимошенко з Луценко. Однак, принаймні учора, з кімнати вийшли лише три політика. Й український президент намагався робити все, аби ніхто не помітив його втому на публічних заходах після цієї зустрічі.

На офіційному рівні 25 лютого прізвища ув’язнених опозиціонерів в Брюсселі так і не пролунали, хоча й Президент Європейської Ради, й Президент Єврокомісії неодноразово повторювали словосполучення «вибіркове правосуддя». Однак, саме відсутність прізвищ стала компромісом, який дозволив схвалити спільну заяву ЄС та України.

Щоб підписання угоди про асоціацію відбулось, до травня Україна має виконати 19 вимог-критеріїв. При цьому термін до травня місяця не є просто забаганкою єврочиновників. Вони пояснюють цю дату з внутрішніми процедурами необхідності погодження питання підписання угоди про асоціацію між усіма 27 членами ЄС. Тому, якщо в травні вже не розпочнеться процес погодження, про угоду в цьому році можна забути.

У підсумковій заяві, яку погодили у понеділок Янукович, Ромпей та Баррозу, висловлюється сподівання, що Україна продемонструє необхідний прогрес ще до початку травня. Тому лідери України та ЄС під час двостороннього саміту чітко заявили, Україна та ЄС сподіваються підписати угоду про асоціацію ще цього року. На підсумковій прес-конференції лідери Європейського Союзу висловили стриманий оптимізм щодо подальшого розвитку двосторонніх відносин. Так, президент Європейської Ради Херман Ван Ромпей зазначив, що Україна повинна докласти додаткових зусиль для того, щоб досягти критеріїв, необхідних для підписання угоди. Серед них – вирішення проблем, виявлених на парламентських виборах, розв’язання питання вибіркового правосуддя і реформування судової системи, а також продовження раніше розпочатих реформ.

При цьому, Президент Європейської Ради підкреслив, що встановлені критерії цілком можуть бути досягнуті, хоча й нагадав, що часу на їх виконання залишилося небагато – до початку травня. «Ці проблеми треба вирішити найближчим часом. А ми за цим пильно стежимо», - пообіцяв він.

Президент Європейської комісії знову наголосив на тому, що жодна країна не може бути одночасно членом Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану і мати зону вільної торгівлі з ЄС. Разом з тим, він висловив переконання в тому, що Київ зможе знайти прагматичні шлях вирішення цієї проблеми.

Президент України Віктор Янукович зазначив, що добре розуміє, що нинішній саміт став знаковим у відносинах з Євросоюзом. Він підтвердив бажання докласти усіх зусиль для підписання угоди про асоціацію з ЄС у листопаді цього року, а також ще раз наголосив, що європейська інтеграція залишається стратегічним вибором для України.

Піднімалось на саміті й питання про лібералізацію візового режиму. Баррозу висловив сподівання, що угода про подальше спрощення візового режиму з Україною набуде чинності до літа. Президент Єврокомісії зазначив, що в питанні лібералізації візового режиму з Україною комісія готова працювати досить швидко. При цьому він звернув увагу на те, що комісія очікує на третій звіт від України щодо виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, після оцінки якого може бути ухвалено рішення про перехід до другої фази реалізації плану.

Найбільш конкретним підсумком саміту стало підписання Меморандуму про макрофінансову підтримку України з боку ЄС. Тепер кредит в 610 мільйонів євро може бути виділений одразу ж, як тільки Київ поновить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Ганна Шершун