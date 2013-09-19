Міносвіти хоче знову змінити правила вступу до вишів

Зокрема, можуть скоротити число вишів для подачі документів, а також час вступної кампанії.

«Проект нововведень формували виключно з пропозицій від вишів. Незабаром його виставимо на сайті міністерства для обговорення. Так, є пропозиція скоротити кількість вишів, куди можна подавати документи. Можливо, вступати можна буде відразу до трьох вишів (цього літа могли спробувати свої сили в п'яти вишах). Також може скоротитися вступна кампанія, й кожна категорія вступників подаватиметься свого часу. Приміром, спочатку документи подають ті, хто хоче навчатися на бакалаврів, потім на фахівців і т. д.», - розповів директор Департаменту вищої освіти МОН Юрій Коровайченко, пишуть “Вести”.

За його словами, є пропозиція прибрати третю хвилю зарахування на бюджет, оскільки зазвичай на другій уже списки сформовано.

У вишах навіть радикальніше налаштовані, зазначає видання. «Думаю, можна було б скоротити кількість спеціальностей на вибір до двох. Тобто можна відразу подавати документи до трьох вишів на дві спеціальності в кожному”, - сказав декан інженерно-фізичного факультету КПИ Петро Лобода. На його думку, це допоможе абітурієнтам ретельніше виважувати своє рішення. “Часто абітурієнти подають документи на математика, на інженера й ще на медика про всяк випадок. А так ми отримаємо студента, який чітко визначився з майбутньою професією й орієнтований на неї. А для вступу вистачить і десять днів. Якщо абітурієнт чітко знає, на кого й куди вступатиме, то встигне за тиждень подати документи. А не бігатиме між вишами, подаватиме документи, потім забиратиме й нести в іншій», - прокоментував він.

Із змінами міністерства згоден і ректор Дніпропетровського нацуніверситету ім. Гончара Микола Поляков. «Але я вважаю, що потрібно вводити всі зміни як експеримент на окремих факультетах”, - вважає Поляков. Він додав, що університет також пропонував, щоб ЗНО за профілюючими предметами абітурієнти здавали безпосередньо у вишах.

А координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних вважає, що якщо скоротять час для вступу, абітурієнти елементарно можуть не встигнути подати документи до вишів.

«Не всі довіряють електронній системі подачі документів, адже вона може дати збій. А влітку не так просто дістатися в деякі регіони - проблеми з транспортом. Не варто «різати» й третю хвилю зарахування. Але я підтримую скорочення кількості вишів для вступу», - сказав він.