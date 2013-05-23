«Студентський захист» контролюватиме вступну кампанію

Про це УНІАН повідомили в громадській ініціативі.

«На час вступної кампанії до вищих навчальних закладах буде працювати «гаряча» телефонна лінія з метою надання практичною юридичної та консультаційної допомоги абітурієнтам», - заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних.

З метою забезпечення громадського контролю за проведенням вступної кампанії до вищих навчальних закладах та вжиття необхідних та своєчасних заходів для вирішення проблемних питань з боку Міністерства освіти і науки України або правоохоронних органів працюватиме «гаряча» телефонна лінія «Студентського захисту».

«Тільки оперативне реагування на факти порушення прав абітурієнтів зможе допомогти молодим людям отримати студентський квиток обраного вищого навчального закладу», - зазначив Черних.

Абітурієнти можуть дзвонити по телефону (067) 656 99 41 та повідомляти про факти порушення їхніх прав або для отримання практичної юридичної та консультаційної допомоги. Також можна направляти відповідну інформацію на електронну адресу: studzahust@gmail.com