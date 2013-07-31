ЗМІ назвали вишів-аутсайдерів, які отримали одну заяву на вступ

Це стосується переважно приватних вишів, повідомляють Вести. Можливо, за сьогодні (31 липня - останній день вступної кампанії - УНІАН) туди ще підтягнуться абітурієнти, але навряд чи їх буде стільки, аби змінити ситуацію кардинально.

У вишах недобір коментують неохоче, повідомляє газета. Так, у приймальній комісії Українського інституту лінгвістики та менеджменту розповіли, що так мало заявок на вступ через те, що інститут влився в інший - Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая.

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"Ми в цьому році брали заявки тільки на магістратуру від тих, хто закінчив бакалавра в минулому навчальному році", - повідомили в комісії.

А у Фінансово-правовому коледжі та Харківському інституті кадрів, які вже не перший рік перебувають у списку аутсайдерів, так і не змогли відповісти, як будуть вирішувати проблему з нестачею першокурсників.

Тим часом, в Міносвіти кажуть: у країні невиправдано багато вишів - 823, тоді як в ідеалі вистачило б сотні.

"Такі виші, які з року в рік залишаються без студентів, зрештою самі відсіються. Думаю, що проблема з браком абітурієнтів буде відчуватися ще близько 10 років, - каже нам заступник директора Департаменту вищої освіти Микола Фоменко. - За 2011-й у нас зникло 23 виші, замість них - 10 укрупнених. Хоча деякі просто не змогли вижити і закрилися. Така тенденція збережеться".

На його думку, також потрібно боротися з величезною кількістю вишів 1-го та 2-го рівнів акредитації.

"Ми з наступного року хочемо запустити проект, щоб в ПТУ та технікуми випускники 9-х класів теж проходили за тестами, а не іспитами. Тоді вони не зможуть набирати всіх, так як буде встановлено мінімальний бал. І з часом вони стануть укрупнюватися, щоб набрати студентів, - каже Фоменко. - Плануємо ввести два обов'язкові предмети для вступу".