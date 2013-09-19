Яценюк нагадав, що лідери опозиції вже "підписалися" щодо єдиного кандидата

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам у відповідь на прохання прокоментувати розбіжності у позиціях Юлії Тимошенко та Юрія Луценка щодо висунення кандидата від опозиції на пост Президента.

“Ми повинні керуватися тим, що уже домовлено трьома політичними силами. Є документ, який підписаний 18 травня цього року, там стоїть підпис Віталія Кличка, Олега Тягнибока і мій”, - сказав Яценюк. Він нагадав, що у цьому документі чітко визначено, що три політичні сили домовилися мати єдиного кандидата в другому турі виборів. «Такі зараз політичні домовленості і ми з цього виходимо», - сказав він.

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Відповідаючи на уточнююче запитання журналіста, він зазначив: «Я дуже поважаю позицію всіх наших політичних партнерів. Але я хочу, щоб ми зараз виходили з реалій. Є реалії - підписи трьох лідерів політичних сил: Кличка, Тягнибока і Яценюка, які на даному етапі визначились – єдиний кандидат у другому турі. Зміняться реалії – будемо про це говорити».

Як повідомляв УНІАН, 18 травня 2013 року у Києві під час акції «Вставай, Україно!» лідери опозиційних парламентських фракцій підписали декларацію про координацію дій на президентських виборах 2015 року, в якій домовилися підтримати єдиного кандидата у Президенти у другому турі за умови збереження нинішньої виборчої системи.

Колишній міністр внутрішніх справ, лідер громадського об’єднання “Третя українська республіка” Юрій Луценко наполягає на висуненні єдиного кандидата від опозиції вже в першому турі виборів Президента України.

Водночас, екс-прем'єр Юлія Тимошенко виступає проти висунення єдиного кандидата від опозиції в першому турі на президентських виборах. Про це вона сказала в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 17 вересня. На її думку, у першому турі президентських виборів 2015 року єдиний кандидат від опозиції тільки зашкодить загальній перемозі. За її словами, єдиним кандидатом від опозиції має той, хто отримає найбільше голосів у першому турі голосування.

Раніше, 20 серпня, Яценюк заявляв, що кандидатом від “Батьківщини” на президентських виборах буде екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко. “Я знаю, що буде новий президент. І його прізвище не Янукович. Ми визначилися, що кандидатом від нас буде Юлія Тимошенко”, - заявив Яценюк, відповідаючи на запитання, кого висуватиме опозиція на президентських виборах.

Також 20 серпня лідер партії “УДАР” Віталій Кличко заявив, що розглядає можливість балотуватись на пост Президента України на виборах у 2015 році. Він висловив переконання, що на вибори глави Української держави має йти єдиний кандидат від опозиції, однак вирішувати, хто це буде, повинні громадські організації, громада.