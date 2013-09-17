Думки Тимошенко і Луценко кардинально розділилися у питанні єдиного кандидата

Лідерка опозиції поки не хоче говорити про ймовірність своєї участі у виборах. На її думку, єдиним кандидатом від опозиції має той, хто отримає найбільше голосів у першому турі голосування.

"Це чесно, прозоро, демократично. Це є єдиний можливий всенародний праймеріз. Я противник висунення єдиного кандидата в Президенти України від опозиції в першому турі виборів", - заявила Тимошенко в інтерв'ю "Українській правді".

За її словами наступні вибори будуть "найжорстокішими і найбруднішими" за часів Незалежності, тому опозиція не має права їх програти.

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"Саме тому я вважаю, що ключовою стратегією майбутніх виборів є забезпечення максимальної демобілізації виборців Януковича та в той же час гарантування радикальної мобілізації всіх прихильників демократичних сил", - сказала Тимошенко.

Вона також додала, що єдиний кандидат уже в першому турі дозволить політтехнологам Януковича вчергове поділити країну на Схід і Захід і виграти вибори.

У той же час лідер Ініціативи "Третя Українська Республіка" Юрій Луценко принципово наполягає на визначенні єдиного кандидата від опозиції на президентські вибори 2015 року.

Про це він заявив на прес-конференції у Рівному, цитує його прес-служба.

"Троє опозиційних кандидатів можуть піти різними колонами, але в цьому разі вони однозначно програють. Сьогоднішня мінлива соціологія вказує, що принаймні двоє здобудуть приблизно однаковий результат, який, з урахуванням задіяного владою адміністративного ресурсу, відставатиме від результату Януковича на 10-15%", - зазначає він.

"Така ризикована стратегія шансів на перемогу в другому турі жодному опозиційному кандидатові майже не залишить, бо "моноліт чиновництва, правоохоронців, судів і криміналітету залишиться непохитним", - наголосив політик.

На його думку, без єдиного кандидата кампанія перетвориться на справжню "холодну війну".

За словами Луценка, він готовий стати посередником між трьома опозиційними кандидатами, аби досягти бажаного результату.

Політик сподівається, що його позиція та суспільний тиск на її підтримку матиме успіх.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, що буде в разі, коли до виборів 2015 року єдиного кандидата не з’явиться, Луценко зазначив, що в такому разі змушений буде долучитися до будівництва нової справді опозиційної партії на європейських засадах.

У новій структурі від готовий стати "граючим тренером", або виконувати будь-яку іншу роботу.

Ініціатор "Третьої Української Республіки" вважає, що в разі поразки сучасних демократичних сил, така нова партія має формуватися вже з нового покоління українських політиків.