Лідери опозиції домовились про єдиного кандидата в президенти

Лідери опозиційних парламентських фракцій підписали декларацію про координацію дій на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова політради партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, виступаючи на мітингу прихильників опозиції на Софійській площі у Києві в рамках акції протесту «Вставай, Україно!»

Турчинов зачитав текст декларації, яку підписали на сцені голова фракції «УДАР» у Верховній Раді Віталій Кличко, голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та голова фракції «Свобода» Олег Тягнибок.

Згідно з документом, політичні сили взяли на себе зобов’язання “єдиною командою перемогти антиукраїнський кримінально-мафіозний режим так званої «Сім’ї» Януковича на чергових чи дострокових виборах глави держави”.

«УДАР», «Батьківщина» та «Свобода» діятимуть разом на всіх етапах боротьби з диктатурою, в тому числі і під час виборів Президента.

«Ми будемо узгоджувати дії на всіх етапах кампанії з обрання нового глави держави – починаючи з закону про вибори і визначення оптимальної стратегії кампанії, завершуючи спільним контролем за підрахунком голосів і встановленням справжніх результатів народного волевиявлення. Тільки узгоджені дії всіх опозиційних сил дають шанс перемогти таке зло як чинний режим.

При збереженні існуючого порядку обрання Президента кожна з трьох політичних сил підтримає того кандидата від цих сил, який вийде до другого туру, і кожна працюватиме на його перемогу з повною віддачею та тотальною мобілізацією власних ресурсів, навіть якщо такий кандидат і належатиме до іншої політичної сили», - йдеться у декларації.

“Якщо режим Януковича у властивий йому спосіб протисне перехід до обрання Президента в один тур, «УДАР», «Батьківщина» та «Свобода» визначать єдиного кандидата вже в першому турі”, - сказав Турчинов.

У декларації наголошується, що «УДАР», «Батьківщина» та «Свобода» постійно координуватимуть стратегію і тактику передвиборчої кампанії, вноситимуть до них оперативні технологічні корективи у відповідності з мінливою політичною ситуацією.

«УДАР», «Батьківщина» та «Свобода» дадуть спільну оцінку й жорстко протидіятимуть тим кандидатам у Президенти, які, прикриваючись опозиційністю, братимуть участь у виборах з метою розпорошити на догоду Януковичу голоси опозиційно налаштованих виборців.

“Разом борючись з режимом за політичні, економічні та соціальні права громадян, «УДАР», «Батьківщина» та «Свобода» спільно діятимуть в парламенті та поза ним. Єдність опозиційних сил є головною запорукою перемоги над Януковичем, повернення України на європейський шлях демократичного, економічного та соціального розвитку”, - підсумував Турчинов.