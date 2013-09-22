Кредит з Москви врятує Україну від дефолту - Глазьєв

Про це заявив у програмі "Вести недели" на телеканалі "Росія" радник президента РФ з питань регіональної економічної інтеграції Сергій Глазьєв.

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"Цей кредит для того, щоб Україна не впала в економічну катастрофу. Оскільки фінансовий стан такий, що при очікуваному підписанні з Євросоюзом (договору про асоціацію між Україною та ЄС, а також про зону вільної торгівлі) можуть одразу погіршитися торговельні відносини з Росією, Білоруссю і Казахстаном, платіжний баланс стане ще гіршим і далі балансувати буде взагалі нічим. Ми рятуємо від дефолту", - сказав Глазьєв, повідомляє РІА Новости.

За його словами, цей кредит нагадує, що Росія - головний кредитор України на сьогоднішній день. "Головним джерелом інвестицій є Росія, головним ринком збуту - Росія", - підкреслив помічник президента.

Він зазначив, що вступ України до митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном дозволить їй суттєво покращити умови торгівлі, в той час як угода з Євросоюзом може позбавити її самостійності. "Брюссель буде диктувати технічні умови, визначати правила торгівлі. Продовольчий ринок європейський для України, незважаючи на зону вільної торгівлі, буде закрито, бо на продовольчі товари Євросоюз зберігає квоти і, більше того, якщо Україна чогось не виконує, європейці в будь момент обіцяють ввести нові обмеження", - сказав Глазьєв.

Він зазначив, що Україні для виходу на сталий економічний розвиток необхідний позитивний платіжний баланс, Росія це і пропонує зробити. "Вступаючи до митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, Україна отримує одномоментно поліпшення умов торгівлі більш, ніж на 9 мільярдів доларів, це поставки газу за нашими внутрішніми цінами - це 160 доларів за 1 тисячу кубів, в три рази дешевше, ніж зараз отримує, поставки нафти без експортних мит, поставки продовольчих товарів на російський ринок без санітарно-ветеринарного контролю, це об'єднання технічних регламентів і зняття технічних бар'єрів у торгівлі, це загальна стратегія розвитку ", - сказав він.

Глазьєв зазначив "стабільний багаторічний хронічний" дефіцит торгового балансу на Україну, який складає від 5 до 7 мільярдів доларів на рік. "Вона балансує цей дефіцит новими і новими позиками, позики закінчилися. Європейці пішли з українського ринку. Хто залишився з європейських банків - всі втекли, кредитує Україну тільки Росія", - сказав помічник президента.