Глазьєв обіцяє Європі $35 мільярдів витрат на дефолт України

Про це під час 10-ї щорічної зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) повідомив помічник Президента Російської Федерації Сергій Глазьєв.

«Угода про Асоціацію з ЄС і Зону вільної торгівлі є для України нерівноправною, тому що Україна тільки виконує директиви ЄС, тоді як у Митному Союзі все вирішується на рівні консенсусу», – сказав Глазьєв. За його словами, "угоду з ЄС не можна назвати взаємовигідною, тому що з багатьох позицій Європа залишає квотування для української продукції, що є найбільш конкурентоспроможною".

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За словами Глазьєва, майбутнє України за наукоємними галузями - суднобудуванням, літакобудуванням, атомною енергетикою. "Разом з тим в Україні є серйозний дефіцит торгового балансу. І якщо ми хочемо стабілізувати українську економіку, то участь в Митному Союзі дає можливість ліквідувати такий дефіцит: у три рази буде зменшено ціну на газ, скасовано експортні мита на нафту. Покращення на 10 млн. дол. Готова Європа закрити цю дірку? Я сумніваюся", - сказав Глазьєв.

Політик висловив переконання, що українські товаровиробники не зможуть швидко перейти на європейські регламенти. Крім того, в той час поки Україна обнулятиме свої митні тарифи в торгівлі з Європою, Митний союз ці тарифи підвищуватиме. "Це означає додаткові втрати 3-4 млрд дол. до дефіциту торгівлі, який напевно зросте до 12-15 млрд дол. Хто заплатить в цьому випадку за дефолт України, який буде очевидним? Чи готова Європа заплатити близько 35 млрд дол за дефолт України? Гроші чималенькі. Але це ваша справа, а наша справа – попередити», - сказав Глазьєв.

Водночас він висловився на користь укладення Україною угод про зони вільної торгівлі з різними країнами. «Ми не проти укладення окремих зон вільної торгівлі з різними країнами. А крім того, ми могли б подумати про те, щоб виробити якийсь загальний формат роботи між Європейським Союзом і Євразійським Союзом і разом виробити прийнятний формат відносин з Україною», - сказав Глазьєв.

Як повідомляв УНІАН, в Ялті проходить ювілейна – 10-а зустріч «Ялтинська європейська стратегія» (YES), мета якої – сприяти розвитку України і підтримати її євроінтеграційні прагнення. У роботі саміту, крім українських політиків, президентів і парламентаріїв, беруть участь Білл Клінтон, Тони Блер, Олександр Кваснєвський, Домінік Стросс-Кан та інші відомі політики і економісти.

Нинішню зустріч відкрив Президент України Віктор Янукович.

Угоду про Асоціацію України і ЄС, як очікується, буде підписано в листопаді на саміті Східного партнерства у Вільнюсі.