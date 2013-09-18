Україна залучила кредит на $750 мільйонів

Згідно з повідомленням, послуги з кредитування надає ВАТ «Сбербанк Росії».

«Це перший для «Сбербанку» досвід з надання синдикованого кредиту державі Україна, що є важливим кроком на шляху подальшої співпраці», - наголошується в повідомленні.

Раніше в постанові Кабінету міністрів України від 21 серпня 2013 року №592, опублікованому на сайті уряду, повідомлялося про те, що Україна залучить зовнішню позику в розмірі не більш як 750 млн. дол. на строк до двох років.

Згідно з постановою, позику буде залучено за ставкою дохідності 6,5% річних зі щоквартальною виплатою відсотків, одноразова комісія становитиме 3,02% основної суми позики. Погашення позики заплановане впродовж двох років після її залучення. Погашення і обслуговування позики здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті на відповідний рік. Решта умови залучення позики визначатимуться договором та іншими документами, пов'язаними з її залученням.

Довідка УНІАН. Sberbank CIB - корпоративно-інвестиційний блок, створений 23 січня 2012 року в рамках інтеграції «Сбербанку Росії» і компанії «Трійка Діалог». Ключовими напрямами діяльності Sberbank CIB є корпоративне кредитування, інвестиційно-банківські послуги, торгові операції з цінними паперами, власні інвестиції

23 січня 2012 року «Сбербанк Росії» і «Трійка Діалог» оголосили про укладання угоди з придбання Сбербанком 100% акціонерного капіталу «Трійка Діалог». У рамках інтеграції «Сбербанк» і «Трійка Діалог» створили корпоративно-інвестиційний блок – Sberbank CIB.