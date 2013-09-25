Кожара впевнений, що підписання УА піде на користь стосункам України з Росією

За словами глави МЗС, «ми розуміємо, що сьогодні російська політика з приводу асоціації базується на деяких сентиментах. Я думаю, після факту підписання угоди цей чинник зникне, і ми зможемо більш раціонально і прагматично підійти до подальшого розвитку наших відносин. Переваги я вже назвав».

Про це він заявив в інтерв'ю «Форбс».

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Щодо останніх заяв радника Президента РФ Володимира Путіна з питань регіональної економічної інтеграції Сергія Глазьєва про відносини України і Росії після підписання Угоди про асоціацію і у відповідь на питання: «Ви сприймаєте позицію Глазьєва як офіційну позицію уряду/Президента Росії чи як його особисту думку?», Кожара відзначив: «Пан Глазьєв має офіційну посаду радника Президента РФ. Тому говорити про те, що він висловлює неофіційну думку, ми не можемо. Але ті цифри, що звучать в його заявах – цифри збитків, які може завдати Україні підписання УА, сьогодні (в суботу, 21 вересня) спростував прем'єр-міністр. Уряд аналізував зміст заяв пана Глазьєва і дійшов думки, що не все в них – правда, і не все так катастрофічно погано, як нас намагаються переконати».

«Ще раз скажу: ми чекаємо на покращення відносин із РФ після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Те, що відбувається зараз, я вважаю сентиментами. І сентименти переважають над раціональністю», - заявив міністр закордонних справ України.

Кожара відзначає, що «сьогодні в механізмі українсько-російських відносин є багато що покращувати. І я думаю, що коли політичні пристрасті навколо підписання УА дещо остигнуть, нам з Росією потрібно буде будувати відносини вже з урахуванням тих можливостей, які відкриває вільна торгівля України з ЄС. Адже це не лише могутній чинник для розвитку торгівлі України з ЄС, а й позитивний чинник для Росії та російських виробників».

За словами Кожари «…продукція, вироблена в нашій країні спільним російсько-українським підприємством, матиме нульове мито в ЄС. Це має стати добрим стимулом для інвестицій російського бізнесу в економіку нашої країни – і реалізації їх стратегічних інтересів».