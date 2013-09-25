Міністр: Повторення "газових воєн" з Росією неможливе

Про це він заявив в інтерв'ю Forbes.

"Ситуації 2007 і 2009 років, які ми називаємо "газовою війною", сьогодні вже неможливі до повторення. По-перше, тому що ринок газу в Європі кардинально змінився: за короткий час Європа пройшла колосальний шлях щодо диверсифікації джерел", - сказав Кожара.

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"По-друге, тому що Україна теж досить успішно реформувала свій газовий ринок. Підписано контракт з Shell з освоєння родовищ сланцевого газу. Незабаром ми очікуємо підписання контракту з ExxonMobil з освоєння Олеського родовища сланцевого газу - він зараз готується урядом. Це - ще близько $ 10 млрд. інвестицій", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що через високу ціну на російський газ Україна буде змушена практично відмовитися від його закупівель.