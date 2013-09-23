Азаров: Можу трішки засмутити російських експертів – нічого не обвалиться

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав в інтерв'ю російському телеканалу «Россия 24».

«Що найдивовижніше – внутрішні експерти ці ризики не перебільшують і вважають їх мінімальними, зате зовнішні, особливо останнім часом російські так звані експерти активізувалися, й мені кілька таких висловлювань на стіл (поклали), що Україні загрожує дефолт, ослаблення (валюти)», - сказав Азаров.

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«Я можу трішки засмутити цих російських експертів – нічого не обвалиться», - підкреслив він.

Азаров запевнив, що влада України проводитиме зважену фінансову політику, стабільність національної валюти буде забезпечено.

Він зазначив, що громадяни не реагують гостро на такі експертні оцінки й не кидаються в обмінні пункти.

«Досвід їх (українців) навчив, що окрім втрат для себе нічого не відбувається, і треба навчиться вірити своєму уряду», - сказав Азаров.

Він назвав такі прогнози «недобросовісними», хоча жителі України люблять і дивляться російське телебачення, особливо на південному сході країни.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Центр макроекономічних досліджень (ЦМД) «Сбербанка Росии» оприлюднив огляд, згідно з яким експерти прогнозували збільшення вірогідності знецінення національної валюти щодо долара США в Україні та Білорусі протягом найближчих 12 місяців.

8 вересня радник Президента РФ Сергій Глазьєв заявив, що якщо Україна зараз не збалансує свою фінансову систему, то на неї чекає дефолт, він може статися через 2-3 місяці або через півроку.