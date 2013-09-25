Азаров пропонує Медведєву предметно розглянути питання, які турбують Росію
Азаров запропонував Медведєву перейти до предметного обговорення питань, що турбують Росію у зв'язку з євроасоціацією України.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував прем'єр-міністру Російської Федерації Дмитру Медведєву перейти до предметного обговорення торгових питань, які викликають стурбованість у Російської Федерації у зв'язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров заявив під час зустрічі з Медведєвим в Астані, повідомив журналістам прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук’яненко.
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«Я пропоную перейти від загальних міркувань - що заважає, а що не заважає - до практичного розгляду положень, які викликають суперечливі оцінки і стурбованість наших партнерів. Я за те, щоб знаходити спільну мову і реагувати на реальні загрози, коли вони є, а не гіпотетичні», - процитував Азарова його прес-секретар.