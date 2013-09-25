Україна може підписати близько 70 угод Митного союзу - Азаров

Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі зі своїм білоруським колегою Михайлом Мясниковичем в Астані, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ми збираємося активно брати участь у роботі, зокрема, ми готові розглянути і приєднатися майже до 70 угод, які діють у Митному союзі»,- сказав Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 18 вересня схвалив проект Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і ЗВТ в листопаді 2013 року.

19 вересня у Міністерстві закордонних справ РФ назвали «утриманством» бажання України приєднатися тільки до окремих положень Митного союзу, які вигідні для неї.

Начальник відділу першого департаменту СНД МЗС Росії Ілля Рубцов заявив: «Неодноразово, якщо пригадати 2003 рік, коли Україна брала участь у рамках створення Євразійського економічного простору (ЄЕП), фактично зводила свою позицію до того, що братиме участь тільки там, де «хочемо і де вигідно». Свого роду це навіть утриманські і нахлібницькі настрої».

«Треба зрозуміти, що інтеграційні процеси – це процеси компромісів. Якщо ви щось хочете одержати, ви щось повинні натомість дати. На цьому будується вся система», - наголосив він. Дипломат наголосив, що в процесі створення Митного союзу кожна країна-член повинна була в чомусь поступитися.