Медведєв назвав політику Києва "лукавством" і "запудрювання мізків"

У ході зустрічі з учасниками XV Генасамблеї організації інформаційних агентств країн Азії і Тихого океану Медведєв сказав, що заяви українського керівництва про готовність ратифікувати різні угоди нічого, крім подиву, не викликають.

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"Aut nihil aut caesar" ("все або нічого"​​, дослівно - "або Цезар, або ніщо") - є така латинська приказка. Те ж саме я можу сказати відносно сумісності в асоційованому членстві в Європейському союзі і відповідної участі у Митному союзі ", - заявив Медведєв, повідомляє РІА Новости.

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"Всі розмови про можливість бути і тут і там - повне лукавство. Це бажання, вибачте, просто запудрити мізки власному народу", - упевнений російський прем'єр. "Що ми трошки і там, трошки і тут, і звідусіль отримаємо свої дивіденди, - так не буває", - додав Медведєв.

"Якщо Україна зробила свій вибір на користь Європейського союзу, ми бажаємо нашим українським друзям максимально тісної інтеграції з Євросоюзом. Нехай вони заробляють гроші для свого національного бюджету від цієї участі. Ми сумніваємося в тому, що це принесе великі дивіденди. Але якщо вони зробили такий вибір, це їхнє рішення. Нехай їхні вчинки оцінює народ України ", - підсумував російський прем'єр.