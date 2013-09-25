Янукович: Підписання Асоціації з ЄС позитивно вплине на вихід Європи з кризи

Про це він заявив під час під час презентації інвестиційних можливостей України в рамках шостого Всесвітнього економічного симпозіуму, повідомляє прес-служба глави держави.

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"Я переконаний, що приєднання внутрішнього ринку України, її виробничих і сільськогосподарських потужностей в європейський економічний простір буде мати істотний позитивний вплив на загальноєвропейську економічну ситуацію і допоможе процесу виходу Європи з кризи", - сказав Янукович.

Він навів думку експертів, які вважають, що "введення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС збільшить ринок ЄС майже на 7%, виробництво товарів і послуг в Європі - більш ніж на 1%, експорт європейських товарів і послуг у світі - майже на 1% ".

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня, Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію й поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Разом із тим, впродовж 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика ситуації в Україні, зокрема щодо застосування до колишніх урядовців вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії й відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.