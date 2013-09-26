США можуть розглянути питання про повернення Мельника в Україну

Про це посол сказав в інтерв'ю «Українській правді», відповідаючи на запитання, коли США повернуть Мельника в Україну. Він зазначив, що йдеться про питання, які стосуються судових і правових процесів у Сполучених Штатах.

За словами Пайєта, його країна керується законами, і він складав присягу, що буде суворо їх дотримуватися. «Тому через існуючі в нас закон про захист приватності я не можу сказати нічого про статус людини, яка приїхала і перебуває у США. Але я також зазначу, що в нас є чудове співробітництво в правоохоронній галузі з урядом України. І я впевнений, що це співробітництво дозволить нам розглянути це питання», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня ц. р. під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

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1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.

6 вересня прокуратура завершила досудове слідство у кримінальному провадженні щодо двох службових осіб органів внутрішніх справ і передала до суду обвинувальний акт за звинуваченням їх у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, внаслідок якої скоїв втечу затриманий.

Обвинуваченим міліціонерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.