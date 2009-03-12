Посол США сказав, що він думає про чвари між українськими політиками
Тейлору цікаво спостерігати, але...
Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР висловлює жаль з приводу непорозумінь між органами влади в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні, виступаючи перед слухачами Академії прокуратури України.
«Спостерігати ці схватки між політичними партіями і політиками дуже цікаво, але мене насправді непокоїть те, що ці баталії, які тривають з 2005 року, не дали реалізуватися низці можливостей», - сказав В.ТЕЙЛОР.
Зокрема, за словами посла, затримується реформа судової системи та ухвалення законів, які стосуються інвестицій.
«Якби уряд працював більш тісно, дві гілки влади працювали продуктивніше з парламентом, щоб він ухвалював закони, а Президент їх не ветував, то це сприяло б українському просуванню на шляху до Європи», - сказав посол.
Водночас він висловив сподівання, що ситуація буде вирішена.
«Ми бачимо, що є певні оптимістичні ознаки, зокрема в роботі з МВС», - сказав В.ТЕЙЛОР.