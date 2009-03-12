Посол США сказав, що він думає про чвари між українськими політиками

Надзвичайний та Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР висловлює жаль з приводу непорозумінь між органами влади в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні, виступаючи перед слухачами Академії прокуратури України.

«Спостерігати ці схватки між політичними партіями і політиками дуже цікаво, але мене насправді непокоїть те, що ці баталії, які тривають з 2005 року, не дали реалізуватися низці можливостей», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Зокрема, за словами посла, затримується реформа судової системи та ухвалення законів, які стосуються інвестицій.

«Якби уряд працював більш тісно, дві гілки влади працювали продуктивніше з парламентом, щоб він ухвалював закони, а Президент їх не ветував, то це сприяло б українському просуванню на шляху до Європи», - сказав посол.

Водночас він висловив сподівання, що ситуація буде вирішена.

«Ми бачимо, що є певні оптимістичні ознаки, зокрема в роботі з МВС», - сказав В.ТЕЙЛОР.