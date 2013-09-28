УДАР виступає за єдиного кандидата в президенти вже в першому турі

Про це заявила народний депутат від “УДАРу” Ірина Геращенко в ефірі програми “Шустер Live” на телеканалі “Інтер”.

“УДАР” стоїть на позиції, що має бути визначений єдиний кандидат у першому турі. Це є вимога наших виборців, які на кожній зустрічі запитують: ви домовитеся між собою, ви висунуте ту людину від народу, яка переможе кандидата від влади? А від влади буде Янукович”, - зазначила Ірина Геращенко.

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Вона висловила впевненість, що за час, який залишився до старту виборчої кампанії, опозиційні сили домовляться між собою і визначать єдиного кандидата від опозиції.

“Це буде та людина, яка переможе Януковича”, - підкреслила Геращенко.

Депутат зазначила, що план дій опозиції на сьогодні – добитися перемоги на місцевих виборах у містах і селищах, де вибори сьогодні повинні відбутися.

“Зараз на проблемних округах реалізується принцип: єдиний округ - єдиний кандидат. Ми маємо добитися виборів у Києві. Єдиний кандидат від опозиції на мера Києва і в усіх інших містах– Миколаїві, Черкасах, Херсоні, де мають відбутися вибори мерів. Щоби ми продемонстрували маленькі, але важливі перемоги. Ми маємо оприлюднити суспільству не прізвище кандидата, а нашу програму. Ми не маємо права втратити перемогу”, - наголосила депутат.