Засуджену Толоконникову з Pussy Riot перевели до стаціонару

"Сьогодні за рекомендацією лікарів Надія Толоконникова погодилася на переведення до лікарні № 2 МСЧ-13 ФСВП Росії для подальшого динамічного спостереження за станом її здоров'я", - сказав співробітник прес-служби відомства.

Він додав, що медики оцінюють стан засудженої як задовільний, повідомляє РІА Новости.

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У п'ятницю ФСВП підтвердила переведення Толоконникової в медсанчастину.

Толоконникова раніше оголосила голодування і попросила порушити кримінальну справу проти заступника начальника мордовської колонії, який нібито погрожував вбити її. За відомостями УФСІН Мордовії, заяви про голодування та загрози послідували після відмови співробітника колонії створити Толоконниковій пільгові умови.