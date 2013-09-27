Учасницю Pussy Riot, яка голодує в колонії, госпіталізували

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-бюро Федеральної служби виконання покарань Росії.

Раніше про переведення засудженої повідомив її чоловік Петро Вєрзілов.

"Це дійсно так, Толоконникову перевели в медсанчастину за рекомендацією лікарів", - сказав співробітник прес-бюро.

Толоконникова оголосила голодування і попросила порушити кримінальну справу проти заступника начальника мордовської колонії, який нібито погрожував вбити її. За даним УФСВП Мордовії, заяви про голодування та погрози послідували після відмови співробітника колонії створити для Толоконникової пільгові умови.

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Як написала сама Толоконникова у своєму відкритому листі, причиною голодування стали нелюдські умови життя та праці ув'язнених колонії.

Як повідомляв УНІАН раніше, п'ять учасниць групи Pussy Riot в кінці лютого 2012 прийшли в храм Христа Спасителя в Москві і, одягнувши маски, провели так званий панк-молебень. Відеоролик з виступом був викладений в Інтернеті і викликав суспільний резонанс.

Поліція затримала трьох учасниць акції - Марію Альохіну, Надію Толоконникову та Катерину Самуцевич, яких Хамовницький суд Москви 17 серпня 2012 засудив до двох років колонії загального режиму за хуліганство.

Мосміськсуд 10 жовтня 2012 року змінив Самуцевич покарання на умовний термін і звільнив з-під варти в залі суду. Вирок Альохіній і Толоконниковой був залишений в силі.