Толоконнікову з Pussy Riot перевели в іншу колонію

Засуджена на два роки за акцію в храмі Христа Спасителя учасниця панк-групи "Pussy Riot" Надія Толоконнікова переведена з виправної колонії Зубово-Полянського району Мордовії в колонію селища Потьма, повідомив РАПСІ в п'ятницю її чоловік Петро Верзилов, пише РІА Новости.

"Надію перевели з виправної колонії номер 14 Зубово-Полянського району Мордовії у ВК номер 18 селища Потьма. Це пов'язано з її бажанням брати участь у розгляді її скарги на відмову в УДЗ (умовно-дострокове звільнення), яке відбудеться 26 липня. Надія буде брати участь у засіданні за допомогою відеозв'язку", - сказав Верзилов.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Зубово-Полянський суд Мордовії відмовився умовно-достроково звільнити учасницю панк-групи Pussy Riot Надію Толоконникову. Захист засудженої подала скаргу на це рішення.