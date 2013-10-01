Польський дипломат переконаний, що Україна підпише угоду з ЄС у листопаді

Як передає кореспондент УНІАН, упевненість у цьому у Харкові під час презентації авіарейсу Харків – Варшава висловив Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат.

«Я абсолютно переконаний у тому, що в листопаді під час самміту «Східного партнерства» у Вільнюсі буде підписана угода про асоціацію з Україною», - сказав Гранат.

«Я говорю про це, повторюючи оптимістичну інформацію, яка з’явилася після візиту нашого президента в Нью-Йорк. Це важливо, бо оскільки політики так кажуть, то не просто так це говорять», - додав він.

Водночас, на запитання кореспондента УНІАН про те, чи питання звільнення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко досі лишається ключовим для підписання угоди, Гранат сказав: «Воно (питання – УНІАН) є, як і всі умови, поставлені перед Україною».

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз розпочали переговори щодо Угоди про асоціацію у 2007 році, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою Угоди про асоціацію, - у 2008 році.

Наприкінці 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року парафували угоду.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки по Україні, у яких зазначила, що готова підписати Угоду про асоціацію з Україною до вільнюського самміту «Східного партнерства» за умови прогресу України в питаннях зміни виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.