Єврокомісар каже, що українці відчують зміни вже за рік після асоціації з ЄС

Про це в ефірі 5 каналу заявив єврокомісар з питань торгівлі Карел Де Гухт.

"Це питання суто теоретичне, але я особисто переконаний, що вже за рік після того, як почнуться процеси впровадження пунктів угоди, прості українці відчують, що дещо змінилося, і вже розкриваються нові перспективи", - сказав він, повідомляє Українська правда.

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Як відомо, угода про асоціацію з ЄС Україна сподівається підписати під час саміту Східного партнерства ЄС, що відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року.