Єврокомісар каже, що українці відчують зміни вже за рік після асоціації з ЄС
21:30, 02 жовтня 2013Політика
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Через рік після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом звичайні українці зможуть відчути її дію.
Карл де Гухт вважає, що зміни стануть відчутними вже через рік / Фото : mediaport.ua
Про це в ефірі 5 каналу заявив єврокомісар з питань торгівлі Карел Де Гухт.
"Це питання суто теоретичне, але я особисто переконаний, що вже за рік після того, як почнуться процеси впровадження пунктів угоди, прості українці відчують, що дещо змінилося, і вже розкриваються нові перспективи", - сказав він, повідомляє Українська правда.
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Як відомо, угода про асоціацію з ЄС Україна сподівається підписати під час саміту Східного партнерства ЄС, що відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року.
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