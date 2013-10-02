Єврокомісар каже, що українці відчують зміни вже за рік після асоціації з ЄС

21:30, 02 жовтня 2013
Політика
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Через рік після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом звичайні українці зможуть відчути її дію.

карл де гухт / Фото : mediaport.ua

Про це в ефірі 5 каналу заявив єврокомісар з питань торгівлі Карел Де Гухт.

"Це питання суто теоретичне, але я особисто переконаний, що вже за рік після того, як почнуться процеси впровадження пунктів угоди, прості українці відчують, що дещо змінилося, і вже розкриваються нові перспективи", - сказав він, повідомляє Українська правда.

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Як відомо, угода про асоціацію з ЄС Україна сподівається підписати під час саміту Східного партнерства ЄС, що відбудеться у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року.

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