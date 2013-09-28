Експерт: Після підписання Угоди з ЄС в Україні почнеться економічний підйом

Після підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС на Україну очікує економічний підйом, який свого часу пережила Польща. Таку думку аналітик Інституту світової економіки Петерсона, експерт з питань України у Вашингтоні Андерс Аслунд висловив в інтерв'ю телеканалу БТБ.

«Це буде повна трансформація української економіки, на кшталт того, що ми бачили у Польщі. Економіки цієї країни та України - не лише сусідські, вони також дуже схожі. Наприклад, Польща увійшла до німецького ланцюга постачань і через це її ВВП потроївся, порівняно із 1990 роком», - зазначив Аслунд.

Аналітик переконаний, що європейські інвестиції підуть у пріоритетні галузі української економіки.

«Ми зможемо побачити, що українські компанії стануть супідрядниками з європейськими. Буде видно, що європейські компанії робитимуть більше прямих інвестицій в Україну, і це дійсно зможе трансформувати вашу економіку. Це буде не сталь чи хімікати, а набагато більше виробничих товарів та послуг. Я думаю, IT-сектор України зросте надзвичайно, триватиме розвиток аграрного сектора. Виробництво продуктів харчування буде рухатись у бік технічного ускладнення», - підсумував експерт.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 сторони парафували Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі.

Разом з тим протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика з приводу ситуації в Україні, зокрема щодо застосування до колишнім урядовцям вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 Рада закордонних справ ЄС схвалила висновок щодо України, в якому висловив готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії і відчутний прогрес у реформуванні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

18 вересня з. р. Кабінет міністрів України схвалив проект Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Підписпання угоди попередньо заплановане у листопаді поточного року на саміті «Сіхдного партнерства» у Вільнюсі.