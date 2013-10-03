Янукович: Вільна торгівля з ЄС створить умови для переходу на євростандарти

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні під час поїздки у Кіровоградську область.

Також президент зазначив, що зараз опрацьовуються питання, що стосуються втілення в життя Угоди з ЄС про асоціацію та ЗВТ.

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”Положення, які закладені, дозволяють нам оптимістично дивитись на те, що зараз ми маємо умови експорту нашої продукції на європейський ринок. Сьогодні обмеження в торгівлі ми маємо, умовно кажучи, на рівні 30-34%, тобто наш товаровиробник має додаткове мито близько 30%. Це знижує конкурентну спроможність. Зняття цього мита, а в середньому це мито на наші товари в Європі - це стосується сільськогосподарської продукції на рівні 1%. Це означає, що ми отримаємо можливість постачання нашої продукції на умовах значно кращих, ніж зараз. Я сподіваюсь, що поступове введення у дію положень угоди про всеосяжну зону вільної торгівлі створять умови для наших виробників для переходу на нові європейські стандарти”, - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 18 вересня схвалив проект угоди з Євросоюзом про асоціацію з ЄС, яке передбачає створення зони вільної торгівлі. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в листопаді на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.