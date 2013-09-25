Янукович назвав тиск Кремля головною проблемою у відносинах Києва та Москви

«Головною проблемою у відносинах України з Росією завжди було використання Росією енергоносіїв для тиску на Україну», - сказав Президент в інтерв’ю агентству Bloomberg у Нью Йорку.

За словами Януковича, «ми чуємо ці погрози і навіть приниження з боку засобів масової інформації». «Це не сприяє нашим відносинам і не подає Росію у гарному світлі», - додав Президент України.

В інтерв’ю Янукович заявив, що Україна планує підписати Угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС на саміті у Вільнюсі 29 листопада.

«Є обопільне розуміння, що не буде перешкод на шляху підписання Угоди», - сказав він після зустрічі з Президентом Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм та Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу.

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Водночас Україна хоче знайти варіанти співпраці з Митним союзом, в якому домінує Росія, зазначає Янукович, додаючи, що членам Митного союзу «немає сенсу» відповідати на підписання угоди України з ЄС торгівельною війною.

«Наші відносини з ЄС підуть на користь Митному союзу», - вважає Янукович.

«Україна є містком між Росією та ЄС і важливо впевнитись у тому, що цей місток є сильним та надійним. Діалог між Україною, Росією та ЄС є можливим у найближчому майбутньому», - сказав Президент.